В Армении судьи отказываются от дела Кочаряна

По мнению Зейналяна, судья имеет право взять самоотвод, если для этого есть основания. Кроме того, армянский министр посоветовал не искать в действиях судей политического подтекста.

Глава министерства юстиции Армении Артак Зейналян прокомментировал отказ судей от участия в процессе по делу экс-президента Роберта Кочаряна, пишут армянские СМИ.

«Чтобы узнать, есть ли политический подтекст, нужно ознакомиться с решением высшего судебного совета», — передает слова Зейналяна Sputnik Армения.

Ранее сообщалось о самоотводе трех ереванских судей, которые отказались вести разбирательство дела Кочаряна. Нелли Багдасарян, Арутюн Манукян и Давид Григорян представили разные причины своего решения, после чего в отношении судей комиссия по этике возбудила производство дела, отправив его на рассмотрение в ВСС.

Кочарян был взят под стражу в августе 2018 года по обвинению в свержении конституционного строя в Армении в 2008 году.