Лукашенко призвал ОБСЕ активнее решать карабахский конфликт

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе нельзя закрывать глаза на накопившиеся в регионе проблемы, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели в Минске.

«Накопилось очень много проблем у нас здесь, в общем доме, которые надо решать: Нагорный Карабах, Приднестровье. Добавилась Украина, и это уже серьезный конфликт, многие называют войной»,— передает РИА Новости слова Лукашенко.

Глава белорусского государства отметил, что, возможно, слишком часто критикует организацию за слабую реакцию на эти проблемы, однако их решение - непосредственная работа ОБСЕ.

Лукашенко обратил внимание на то, что уже долгое время на площадке ОБСЕ не проводятся встречи глав государств, на которых можно было бы обсудить текущие вопросы и наметить пути выхода из сложившейся ситуации.