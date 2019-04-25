«В апреле прошлого года Никол Пашинян готовился стать премьер-министром Армении. Я в то время как раз был в Ереване». Об этом в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» заявил глава Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Государственной думы РФ Леонид Калашников.

Леонид Калашников провел аналогию событий в Армении годичной давности с нынешними событиями в Украине.

«Хочу провести простую аналогию. Он много чего наговорил до этого, когда был руководителем фракции. Я с ним встречался и сказал: Никол, скажи мне, что ты имеешь ввиду, когда говоришь о выходе из Евразийского союза? Ты же выставил это на голосование. Ты понимаешь, что будешь главой государства и тебе придется отвечать на этот вопрос? Что ты имел ввиду, когда говорил про ОДКБ?», - сказал Калашников.

Калашников добавил, что в этом смысле Зеленский сейчас должен дорожить своим словом.

«Позиция Пашиняна за это время коренным образом изменилась. Он консолидировал силы, взял парламент. То же самое сейчас предстоит Зеленскому на Украине. Но хочу сказать, что из-за этих заявлений у Пашиняна уже год нет инвестиций. Потому что Армения может получить инвестиции только из России», - сказал он.

В то же время, касаясь защиты русского языка в странах СНГ, Леонид Калашников в качестве положительного примера привел Азербайджан, где до сих пор действует более 400 русскоязычных школ.