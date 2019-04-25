Хорватия открыла посольство в Баку

В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Хорватии - Эльмара Мамедъярова и Марии Бурич, на которой были обсуждены основные направления сотрудничества Азербайджана и Хорватии.

«Энергетическое сотрудничество представляет для нас большой интерес, мы хотели бы, чтобы поставки азербайджанского газа по ЮГК охватывали балканские страны, чтобы наши энергоресурсы поступали и в Хорватию», - сказал Э.Мамедъяров на совместной с Марией Бурич пресс-конференции.

Он также отметил взаимный интерес Баку и Загреба к усилению сотрудничества в транспортной сфере.

Э.Мамедъяров выразил благодарность хорватской стороне за поддержку справедливой позиции Загреба по армяно-азербайджанскому конфликту.

В свою очередь, Мария Бурич отметила, что Хорватия поддерживает подписание нового соглашения между Азербайджаном и ЕС: "Хорватия, как страна-участник, поддерживает это соглашение. Переговоры на последнем этапе".

Она также добавила, что Азербайджан и Хорватия заинтересованы в укреплении экономического сотрудничества: "Мы верим, что найдем общие интересы для партнерства. На встречах в Баку мы отметили стратегическое сотрудничество между нашими странами. Открытие сегодня посольства Хорватии в Баку станет важным этапом в укреплении этих отношений".