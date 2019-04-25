Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками Главного управления полиции города Баку задержали занимавшегося незаконным оборотом наркотических веществ Араза Нифталиева, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Согласно информации, Нифталиев был задержан при попытке сбыта условному покупателю 1 кг 517 граммов героина и 201,171 г метамфетамина за 18 000 долларов и 1 000 манатов.

В своих показаниях А.Нифталиев заявил, что приобрел наркотики с целью сбыта у некоего гражданина Ирана.

Нифталиев по специальности стоматолог, и потому при реализации наркотиков представлялся не своим именем, а использовал прозвище «Доктор».

В отношении А.Нифталиева возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, следственные и оперативные мероприятия продолжаются.