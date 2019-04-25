Медведев летит на переговоры с Пашиняном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня вечером встретится с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, который приедет в Ереван для участия в заседании межправительственного совета стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.

В сообщени кабмина Армении, однако, не уточняется, какие вопросы будут обсуждены в ходе встречи глав правительств двух стран.

Межправительственный совет стран - членов ЕАЭС пройдет завтра в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.