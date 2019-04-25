В штабе Зеленского опровергли слухи о его встречах с олигархами в Турции

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во время пребывания в Турции не проводил рабочих встреч с представителями украинского и иностранного бизнеса и политики, заявили в его пресс-службе, пишет РБК.

«Пресс-служба Владимира Зеленского официально заявляет, что во время пребывания в Турции, в городе Бодрум, в краткосрочном отдыхе с семьей — супругой и детьми — Владимир Зеленский не планировал и не проводил никаких встреч и переговоров с представителями каких-либо украинских или иностранных политических сил или органов государственной власти», — заявила РБК и.о. пресс-секретаря Зеленского Ирина Победоносцева.

Издание отмечает, что ранее Telegram-канал «Незыгарь» и ряд СМИ сообщили о том, что во время своей поездки в Турцию Зеленский провел встречи с молдавским политиком и бизнесменом Владимиром Плахотнюком, украинским бизнесменом Игорем Коломойским, а также с представителями советника президента РФ Владислава Суркова, курирующего вопросы Украины, депутатом Рады Юрием Бойко и крупными украинскими бизнесменами.

«Информация о якобы состоявшихся встречах, распространенная рядом СМИ, является недостоверной», — заверила Победоносцева.