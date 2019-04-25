Генерал Сулеймани: Переговоры с США - это капитуляция Ирана

Выступая на 23-й Конференции сил безопасности Ирана в Тегеране, Сулеймани подчеркнул, что Исламская Республика ни при каких условиях не должна склонять колени перед США.

Сулеймани также обвинил США в наращивании экономического давления на Иран с целью принуждения Тегерана к переговорам: «Враги стремятся нанести удар по нашей стране посредством экономического давления и изъянов в сфере безопасности, используя все средства для атак на Иран».