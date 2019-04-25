Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами

Россияне и украинцы «только выиграют» в том случае, если будут иметь общее гражданство, заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Глава государства высказал такое мнение, говоря о перспективах переговоров с победителем президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским. Российский лидер рассчитывает, что ему удастся договориться с украинским политиком, если речь будет идти об общем гражданстве.

Высказывание Зеленского о готовности выдавать всем россиянам украинские паспорта Путин оценил фразой «очень хорошо».

«Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего», - добавил он, пояснив, что имеет в виду общность народов двух стран.