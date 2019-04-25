В Баку продали очередную партию льготных квартир
Госагентство жилищного строительства (MİDA) завершило процесс купли/продажи 154 квартир в зданиях № 6-7 и 8-9 Ясамальского жилого комплекса, продажа которых проводилась 29 апреля по системе «Льготная квартира» на портале «Электронное правительство».
Процесс продажи квартир начался утром в 11:00 и завершился в кратчайшие сроки.
Согласно утвержденному указом президента Азербайджана от 24 мая 2017 года Положению, приобретение выставленных на продажу 154-х квартир было осуществлено посредством электронной системы Güzəştli mənzil на портале www.e-gov.az Elektron hökumət в надежном, безопасном, прозрачном и беспрерывном режиме. Количество людей, зарегистрировавших личный кабинет в системе Güzəştli mənzil достигло 11003.
Сегодня в выборе 154 квартир участвовали 4624 человека. Все это свидетельствует о высоком интересе граждан на льготные квартиры. По имеющейся на данный момент информации, на 147 из 154 купленных квартир уже представлены заявки.
Процесс выбора квартир проводился в оперативном штабе, созданном в административном здании Госагентства по жилищному строительству в присутствии представителей Госагентства по специальной связи и информационной безопасности Особой государственной службы охраны, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, Центра развития электронного правительства и компании Ernst & Young.
За процессом выбора квартир наблюдал и президент Интернет-форума, эксперт Осман Гюндюз.