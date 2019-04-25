В Баку продали очередную партию льготных квартир

Процесс продажи квартир начался утром в 11:00 и завершился в кратчайшие сроки.

Госагентство жилищного строительства (MİDA) завершило процесс купли/продажи 154 квартир в зданиях № 6-7 и 8-9 Ясамальского жилого комплекса, продажа которых проводилась 29 апреля по системе «Льготная квартира» на портале «Электронное правительство».

Согласно утвержденному указом президента Азербайджана от 24 мая 2017 года Положению, приобретение выставленных на продажу 154-х квартир было осуществлено посредством электронной системы Güzəştli mənzil на портале www.e-gov.az Elektron hökumət в надежном, безопасном, прозрачном и беспрерывном режиме. Количество людей, зарегистрировавших личный кабинет в системе Güzəştli mənzil достигло 11003.

Сегодня в выборе 154 квартир участвовали 4624 человека. Все это свидетельствует о высоком интересе граждан на льготные квартиры. По имеющейся на данный момент информации, на 147 из 154 купленных квартир уже представлены заявки.

Процесс выбора квартир проводился в оперативном штабе, созданном в административном здании Госагентства по жилищному строительству в присутствии представителей Госагентства по специальной связи и информационной безопасности Особой государственной службы охраны, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, Центра развития электронного правительства и компании Ernst & Young.

За процессом выбора квартир наблюдал и президент Интернет-форума, эксперт Осман Гюндюз.