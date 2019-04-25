Джихадисты нанесли удар по армии Асада

Боевики из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» убили более 10 солдат Сирийской арабской армии (САА), устроив засаду в сирийской провинции Хама. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Джихадисты нанесли удар по позициям сирийской армии на контрольно-пропускном пункте Аль-Атхар, который расположен к югу от исторического города Калат-аль-Мадик. Отмечается, что многие солдаты правительственных войск получили серьезные ранения.

В ответ САА выпустила нескольких ракет класса «земля-земля» в направлении сил джихадистов в Калат-аль-Мадике и на равнине Аль-Гааб.