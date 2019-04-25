«Чистая» нефть дошла до границы с Белоруссией
«Чистая» российская нефть в понедельник дошла до линейной производственной диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» на границе с Белоруссией. Об этом рассказал журналистам официальный представитель вице-премьера России Дмитрия Козака Илья Джус.
По его словам, сообщает ТАСС, все произошло согласно плану. По состоянию на полдень понедельника российская нефть, отвечающая евразийскому техническому регламенту, достигла приграничной станции «Унеча», уточнил Джус.
Напомним, ранее возникли проблемы с качеством российской нефти, которая поступает в Белоруссию и Польшу по «Дружбе». Белоруссия 19 апреля сообщила, что содержание хлорорганических соединений в российской нефти в десятки раз выше нормы. Два белорусских НПЗ — Мозырский и «Нафтан» — сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти наполовину сократили объемы нефтепереработки. 23 апреля Белоруссии пришлось приостановить экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и Прибалтику. 26 апреля Козак заявил, что «чистая» нефть пойдет по трубопроводу 29 апреля.