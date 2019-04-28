Россия летом сменит посла в Лондоне
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко этим летом покинет свой пост и станет руководителем Дипломатической академии.
По информации «Коммерсанта», Яковенко в Лондоне сменит начальник департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин. Рассматривались несколько кандидатов, включая уровни замминистра, но, поскольку после Солсбери и резкого ухудшения отношений с Великобританией должность в Лондоне воспринимается как «токсичная», назначение чиновника высокого ранга едва ли возможно.