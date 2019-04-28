Чиновники Минздрава будут решать проблемы граждан в больницах

Должностные лица Минздрава будут выслушивать проблемы граждан в больницах. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы Минздрава Парвиз Абубекиров.

По его словам, представители Минздрава с 29 апреля приступают к приему граждан в Клиническом медицинском центре №1, Клинической городской больнице №3, Республиканской клинической больнице им. Академика Миргасымова и Национальном офтальмологическом центре им. Академика Зарифы Алиевой.

Представители Минздрава будут выслушивать проблемы граждан и решать их на местах.