Путин посоветовал Зеленскому вернуть Саакашвили украинский паспорт

Президент России Владимир Путин посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть украинское гражданство бывшему губернатору Одесской области и экс-главе Грузии Михаилу Саакашвили, сообщает ТАСС.

«Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича», — сказал Путин.

Он напомнил Зеленскому, что Саакашвили незаконно выслали из страны и лишили гражданства.