На Шри-Ланке запретили никаб

На Шри-Ланке после серии нападений на церкви и отели, в результате которых погибли более 250 человек, женщинам запретили закрывать лицо одеждой.

Президент, издавая этот указ, воспользовался широкими полномочиями, полученными после объявления на прошлой неделе чрезвычайного положения.

Кроме того, в конце прошедшей недели Сирисена запретил две исламские радикальные группировки - "Национальный таухид джаммат" (NTJ) и "Джаматеи миллиату ибрахим" (JMI), пишет Дойче велле.

Власти Шри-Ланки подозревают одного из проповедников NTJ в организации терактов на католическую Пасху, ответственность за которые взяла на себя группировка "Исламское государство". Правительство в Коломбо опасается, что NTJ может использовать женщин-смертниц для нападений на буддийские храмы.

Среди девяти смертников, совершивших теракты на Шри-Ланке в пасхальное воскресенье, была одна женщина. Некоторые отели в Коломбо уже ввели новые правила и не пропускают на свою территорию женщин в чадре.