На Шри-Ланке запретили никаб
На Шри-Ланке после серии нападений на церкви и отели, в результате которых погибли более 250 человек, женщинам запретили закрывать лицо одеждой.
Президент страны Майтрипала Сирисена своим указом запретил ношение любой одежды, скрывающей лицо, поскольку это может затруднить идентификацию личности, сообщили государственные СМИ Шри-Ланки.
Президент, издавая этот указ, воспользовался широкими полномочиями, полученными после объявления на прошлой неделе чрезвычайного положения.
Кроме того, в конце прошедшей недели Сирисена запретил две исламские радикальные группировки - "Национальный таухид джаммат" (NTJ) и "Джаматеи миллиату ибрахим" (JMI), пишет Дойче велле.
Власти Шри-Ланки подозревают одного из проповедников NTJ в организации терактов на католическую Пасху, ответственность за которые взяла на себя группировка "Исламское государство". Правительство в Коломбо опасается, что NTJ может использовать женщин-смертниц для нападений на буддийские храмы.
Среди девяти смертников, совершивших теракты на Шри-Ланке в пасхальное воскресенье, была одна женщина. Некоторые отели в Коломбо уже ввели новые правила и не пропускают на свою территорию женщин в чадре.