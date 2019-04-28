У берегов Норвегии обнаружили российского «кита-шпиона»

Об этой находке пишет британская газета The Guardian со ссылкой на норвежский телеканал NRK, которому дал интервью рыбак по имени Джоар Хестен.

Норвежские рыбаки поймали в свои сети белуху – зубатого кита из породы нарваловых – плававшего между рыбацких лодок в районе деревни Инга. На ките были надеты ремни с надписью Equipment of St. Petersburg, к которым, как полагают эксперты, были ранее прикреплены видеокамеры либо оружие.

Хестен рассказал, что кит производил впечатление хорошо выдрессированного животного: он целенаправленно искал ремни и веревки на лодках.

«Если кит приплыл из России – а у нас есть все основания придерживаться данной версии – то его прислали не ученые, а специалисты ВМС РФ», – разъяснил сотрудник норвежского Института морских исследований Мартин Бью.

Профессор Одун Рикардсен, сотрудник норвежского Университета Арктики, уточняет: кит, скорее всего, «работает» на Северный флот, базирующийся в Мурманске.

Норвежские ученые также сообщили: им известно, что в России обитают прирученные киты, однако информацией о программах или экспериментах с белухами они к настоящему моменту не располагают.