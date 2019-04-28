У берегов Норвегии обнаружили российского «кита-шпиона»
Норвежские рыбаки поймали в свои сети белуху – зубатого кита из породы нарваловых – плававшего между рыбацких лодок в районе деревни Инга. На ките были надеты ремни с надписью Equipment of St. Petersburg, к которым, как полагают эксперты, были ранее прикреплены видеокамеры либо оружие.
Об этой находке пишет британская газета The Guardian со ссылкой на норвежский телеканал NRK, которому дал интервью рыбак по имени Джоар Хестен.
Хестен рассказал, что кит производил впечатление хорошо выдрессированного животного: он целенаправленно искал ремни и веревки на лодках.
«Если кит приплыл из России – а у нас есть все основания придерживаться данной версии – то его прислали не ученые, а специалисты ВМС РФ», – разъяснил сотрудник норвежского Института морских исследований Мартин Бью.
Профессор Одун Рикардсен, сотрудник норвежского Университета Арктики, уточняет: кит, скорее всего, «работает» на Северный флот, базирующийся в Мурманске.
Норвежские ученые также сообщили: им известно, что в России обитают прирученные киты, однако информацией о программах или экспериментах с белухами они к настоящему моменту не располагают.