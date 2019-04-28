В результате неотложных следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры города Баку и Хазарского района, раскрыто преступление, совершенное при невыясненных обстоятельствах.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, 17 апреля в жилом массиве в поселке Шаган Хазарского района было обнаружено тело 33-летней Меликовой Кютахи Енибала гызы со следами насилия. Прокуратурой Хазарского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

Вскоре по подозрению в совершении преступления к следствию был привлечен уроженец Шемахи 36-летний Ахмедов Кенан Галасан оглу, который проживал по соседству.

В своих показаниях К.Ахмедов признался, что убил К.Меликову, затем закопал принадлежавшие убитой ювелирные украшения, а также нож, который он использовал во время преступления. Эти предметы были добавлены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.