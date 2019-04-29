Лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади (настоящее имя Ибрахим Аввад Ибрахим Али Мухаммад аль-Бадри ас-Самарраи), по всей видимости, жив. Кадры из нового видео с ним опубликовала в твиттере руководитель организации SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете, Рита Кац, пишет телеканал «Дождь».

По словам Кац, на видео аль-Багдади в окружении сторонников, чьи лица заретушированы, обсуждает войну против «крестоносцев» и уверяет, что битва за город Багуз в Сирии закончена. Это указывает на то, что видео было снято недавно, отмечает Кац.

Битва за Багуз началась в феврале 2019 года при участии демократических сил Сирии и американской коалиции. 23 марта сирийские военные объявили о завершении операции. Багуз считался последним оплотом ИГ в Сирии.

Это первые кадры с аль-Багдади после проповеди в Мосуле в июле 2014 года.

Ранее в СМИ не раз появлялись неподтвержденные сообщения о гибели аль-Багдади. В июне 2017 года Министерство обороны России сообщало, что главарь ИГ был убит в мае в результате удара российской авиации по южному пригороду «столицы» группировки – сирийского города Ракки. В августе 2018 года телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в разведке Ирака сообщил, что аль-Багдади прикован к постели после тяжелого ранения и фактически не управляет группировкой.