Германия вдруг «обеспокоилась» покупкой Турцией С-400

«Мы хотели бы, чтобы Турция осталась укоренена в западном альянсе, поэтому с беспокойством смотрим на покупку С-400», - заявил Эрдман в Анкаре, признав, однако, что каждое государство может свободно покупать вооружение на мировом рынке.

Посол Германии в Турции Мартин Эрдман заявил о «серьезном беспокойстве», которое испытывает Германия из-за планов Турции по покупке российских С-400, пишет Дойче велле.

Но Турции, по его словам, придется «принять во внимание последствия» решения о покупке системы, не соответствующей стандартам НАТО.

Германия присоединяется к США и другим партнерам по Североатлантическому альянсу, которые настороженно оценивают этот шаг.

Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - Ибрагим Калын отметил, что Турция приняла решение о покупке С-400 только после того, как десять лет напрасно добивалась от США продажи систем Patriot. Он подчеркнул, что С-400 будут использоваться отдельно, а не в комплексе с другими вооружениями НАТО.