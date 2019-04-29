В Турции азербайджанец представил шоколадную скульптуру Ататюрка в полтонны
В турецком городе Самсуне на международный конкурс кондитерских и шоколадных изделий кондитер из Азербайджана Сенан Пашаев привез скульптуру Ататюрка, сделанную из шоколада, пишут турецкие СМИ.
Согласно информации, скульптура, высотой 1,5 м и весом 500 килограммов, является точной копией работы австрийского скульптора Генриха Криппеля.
Сенан Пашаев работал над памятником в течение месяца, использовав полтонны черного шоколада. Скульптуру в Турцию доставляли в специальном холодильном контейнере.
После конкурса принято решение выставить произведение кондитерского искусства в музее, который будет создан в провинции Самсун.
«Азербайджан и Турция братские страны. Для нас имя Ататюрка имеет огромное значение. Я подарил скульптуру губернатору Самсуна и всем жителям этой страны в память об этом великом человеке», - сказал журналистам Сенан Пашаев.