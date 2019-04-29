Основатель Xiaomi проспорил один миллиард

Предприниматели заключили пари еще в 2013 году, пишет агентство. Тогда в эфире одного из китайских телеканалов Лэй заявил, что, по его оценкам, лет через пять доход производителя смартфонов превысит доход Gree Electric.

«Пусть вся страна станет свидетелем, если через пять лет наши доходы превзойдут доходы Gree, председатель Дун, пожалуйста, заплатите мне один юань», — сказал тогда Лэй. Его оппонент предложил увеличить ставку до 1 млрд юаней.

28 апреля Gree Electric, отмечает Bloomberg, отчитался о доходе в 198 млрд юаней ($29,4 млрд) за прошедший год. Это примерно на 20 млрд юаней ($2,97 млрд) больше, чем у Xiaomi за тот же период.

Станет ли глава Xiaomi выплачивать проспоренный миллиард, неизвестно, пишет Bloomberg. Представители Xiaomi и Gree от комментариев отказались.