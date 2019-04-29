Представители турецких отелей, которые работают по популярной среди туристов системе «всё включено» (all inclusive), попросят отдыхающих брать лишь то количество еды, которое они могут действительно съесть. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что гостиницы Турции намерены поддержать проект «Оранжевый флаг», который ставит своей целью сокращение количества пищевых отходов на нашей планете, в том числе в туристических регионах. В рамках проекта ведется работа как с владельцами туристического бизнеса, так и с самими отдыхающими.

По данным инициаторов проекта, гости турецких курортов оставляют на тарелках огромное количество несъеденной еды. Стоимость выброшенных продуктов в стране достигает $35,964 млрд ежегодно.

Отдыхающих призовут накладывать на тарелки такие порции, какие они действительно смогут съесть. Делаться это будет тактично: с помощью плакатов, а также путем сокращения размера тарелок. Тех туристов, кто будет съедать свои порции полностью, намерены поощрять комплиментами от администрации отелей.

Участие в проекте добровольное, однако уже сейчас известно, что «Оранжевый флаг» поддержат 250 крупных и средних отелей.