Мамед Эфендиев 29 апреля 2019, 23:38

Несколько ранее Bloomberg сообщил о превышении содержания сероводорода в стратегических запасах США технических нормативов в 250 раз и в 7 раз — уровня, смертельно опасного для человека. Высокая концентрация сероводорода приводит к ускоренной коррозии стенок труб и резервуаров. Но в данном случае речь идет не об ущербе для оборудования, а о смертельной опасности для людей.

По мнению экспертов, топливо отравили расплодившиеся в резервуарах бактерии, превращающие содержащуюся в нефти серу в сероводород. Содержание сероводорода в стратегической нефти быстро растет - бактерии в благоприятной среде размножаются и производят его все больше. И с этим ничего не поделать: антибиотиков для нефти пока не изобрели. Bryan Mound, из которого поступила отравленная нефть, крупнейшее из четырех хранилищ стратегического нефтяного резерва США. Заражению подверглась примерно треть американских стратегических резервов, и не факт, что в других хранилищах все чисто. А ведь Вашингтон связывал большие надежды с запасами «черного золота», точнее — с их распродажей. Но этот инцидент может охладить энтузиазм ее покупателей и принудить Вашингтон смириться с ростом цен. Новость, скажем прямо, способна заставить внести большие корректировки в глобальный нефтяной рынок. Но не успел рынок толком переварить эту информацию, как прозвучало еще одно сообщение, которое также может оказать сильное влияние на глобальный рынок, и надолго. Беларусь отказалась от приема и транзита российской нефти. Причина аналогичная - содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти марки Urals превышало в десятки раз предельно допустимые нормы по стандарту.

Ситуация вроде и похожая, но в первом случае нефть была отравлена сероводородом, выработанным из содержащейся в нефти серы бактериями. То есть, на первый взгляд, обошлось без вмешательства человека, хотя в конечном итоге тоже по его беспечности – надо емкости очищать. А во втором случае топливо отравлено хлорорганическими соединениями. А это означает, что тут уже без прямого, если только не преступного, вмешательства человека не обошлось. А что сероводород, что хлорорганика одинаково опасны как для человеческого здоровья, так и труб и прочего нефтяного и нефтеперерабатывающего оборудования. Как среагировали в далекой Америке на высокое содержание в стратегических запасах нефти сероводорода власти страны и покупатели, к сожалению, пока не известно. Но вот хлорорганика в нефти близкой нам России вызвала международный скандал. Проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля. Концерн забил тревогу, оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки. А Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. И события стали развиваться по нарастающей. Минск 23 апреля вынужденно приостановил экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу - НПЗ в Польше и Германии не могли принимать и перерабатывать нефть с такими показателями. 25 апреля был приостановлен транзит российской нефти в Европу по нефтепроводу Мозырь - Броды. А уже 26 апреля в Минске состоялось экстренное заседание представителей нефтепроводных и нефтеперерабатывающих структур Беларуси, Польши, Украины и России по вопросу о качестве нефти. В итоге прокачка нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба" была остановлена во всех направлениях. Но значительный объем некачественной нефти накопился на территории Беларуси. На ее участке нефтепровода и в резервуарах накопилось порядка 1 млн тонн "грязной" нефти. Беларусь теряет деньги из-за остановки транзита российской нефти. Поступление некачественного сырья привело к внештатной работе белорусских НПЗ и, как результат, снижению выработки нефтепродуктов и невыполнению контрактных обязательств перед потребителями их продукции. Потери несет и госбюджет Беларуси, и нефтетранспортные организации. Трубки-элементы переработки на белорусских нефтезаводах пришли в негодность, и их пришлось менять. Минск надеется на компенсацию России для покрытия ремонтных расходов, а согласование масштабов их предстоит нелегкое. Масштабы транзита "грязной" нефти приобрели такой размах, что стали причиной особого разговора белорусского президента Александра Лукашенко с главой России Владимиром Путиным в Пекине. Президент России заверил, что этот вопрос будет самым серьезным образом расследован, будет дана принципиальная оценка произошедшему. Причем, если корпоративного расследования окажется мало, то оно будет проведено с привлечением спецслужб. Такой высокий интерес к проблеме понятен, только в 2018 году по «Дружбе» было прокачано около 60 млн тонн российской нефти. В целом же поставки через Беларусь обеспечивают около четверти экспорта нефти из России – одной из ведущих стран-экспортеров «черного золота».