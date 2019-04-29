Журналисты посчитали обманы Трампа

Дональд Трамп, находясь на посту президента США с начала 2017 года, сделал более 10 тысяч ложных заявлений. Такой результат дали подсчеты, произведенные американской газетой The Washington Post.

Сотрудники газеты посчитали, что Трамп, вступив в должность главы государства, озвучивал примерно пять ложных заявлений в день. За последние месяцы этот показатель вырос до 23.

«Ложные» заявления Трампа звучат обычно на митингах или на встречах с представителями СМИ, при этом сам он выступает против «фейковых новостей», пишет газета.

Планку в 10 тысяч ложных заявлений глава американского государства преодолел в пятницу во время выступления перед своими сторонниками в городе Грин-Бэй в штате Висконсин.