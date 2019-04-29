В Чехии требуют отставки премьера-миллиардера

Акции протеста были приурочены к намеченному на вторник назначению президентом Милошем Земаном министром юстиции страны Марии Бенешовой - одного из ближайших соратников главы кабмина.

В восьми городах Чехии прошли демонстрации и митинги с требованием отставки премьер-министра страны, долларового миллиардера Андрея Бабиша, передает ТАСС.

Крупнейшая акция протеста состоялась в Праге. В ней, согласно организатору - гражданской инициативе "Миллион мгновений за демократию", приняли участие 15 тысяч граждан. Среди участников находились лидеры оппозиции, депутаты национального парламента, руководители правозащитных организаций республики.

Выступившие на пражском митинге ораторы заявили, что Бабиш, подозреваемый полицией в незаконном получении одной из его компаний двух миллионов евро из фондов Евросоюза, намерен "прибрать к рукам юстицию, чтобы замять дело". Звучали оскорбительные выпады в адрес президента Милоша Земана, поддерживающего премьера и высоко оценивающего профессиональные качества нового главы Минюста.

Бабиш категорически отвергает выдвинутые против него обвинения. Он называет их провокацией политических противников, которые добиваются его устранения из политики. Это мнение разделяет и Земан.