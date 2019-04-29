Столетнему ветерану войны подарили трактор
Посол Республики Беларусь в Узбекистане Леонид Маринич поздравил со 100-летним юбилеем жителя города Алмалык Ташкентской области, ветерана войны Абдурахима Мавлянова и подарил ему трактор МТЗ-82.1, сообщает сайт белорусского посольства в Ташкенте.
Решение о презенте было принято ОАО «Минский тракторный завод». Трактор, как рассчитывают дарители, будет использоваться в фермерском хозяйстве семьи Мавляновых.
Юбиляр в годы войны принимал участие в боях за освобождение территории современной Беларуси. Ранее он уже был награжден медалями в честь 65-й и 70-й годовщины освобождения Беларуси от гитлеровских войск. Планируется, что узбекистанца представят к награждению по случаю памятной даты и в этом году.