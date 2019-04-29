Власти Ирана казнили двух 17-летних подростков, осужденных за изнасилования, пишет агентство «Фергана» со ссылкой на заявление Amnesty International.

Согласно информации, двоюродные братья Мехди Сохрабифар и Амин Седагат были арестованы два года назад и содержались в исправительном учреждении для несовершеннолетних в Ширазе. Они были переведены в тюрьму Аделабад в том же городе 24 апреля, а на следующий день власти проинформировали семьи осужденных о том, что подростки казнены, и попросили забрать их тела. Родственники и адвокаты подростков не были извещены о приговоре к высшей мере наказания.

В Amnesty International заявили, что на телах осужденных были обнаружены следы от ударов плетью.

Иран занимает второе место среди стран, практикующих смертную казнь. Лидером по этому показателю является Китай, однако там данные о количестве казненных засекречены.