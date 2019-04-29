Турция накануне нового обвала лиры

По сравнению с январем чистые резервные активы Центробанка (валютная часть ЗВР минус внешние обязательства) сократились на 26%, или на 9 млрд долларов.

Турецкий Центробанк стремительно теряет резервы, продавая доллары, чтобы удержать лиру, которая ослабла на 15% с начала года, показав худший результат среди валют крупных экономик мира.

Турция, пережившая в прошлом году 40-процентную девальвацию национальной валюты, находится на грани нового витка валютного кризиса. Об этом пишут ведущие мировые СМИ.

На последней отчетной неделе (по 19 апреля) турецкий Центробанк «спалил» еще 1,9 млрд долларов, отчитавшись о «чистых» резервах в 26,9 млрд долларов, сообщает Financial Times со ссылкой на статистику регулятора.

В реальности же ресурсов еще меньше: 13,8 млрд долларов из итоговой суммы - это долг, который регулятор привлек у турецких банков через операции своп. Де-факто ЦБ записал в резервы валюту со счетов населения, скупавшего доллары, когда лира рушилась летом прошлого года.

Без учета этих займов «чистые» резервы турецкого ЦБ - условная сумма, которую он еще может потратить на поддержку валютного рынка, - составляют лишь 14,9 млрд долларов. Это минимум более чем за 12 лет.