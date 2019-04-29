Яна Батыршина: «Скоро азербайджанки вырастут и всем покажут!»

Эльмир Алиев, отдел спорта 02:18

Многократная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады-1996 в Атланте, известная в прошлом гимнастка Яна Батыршина в эти дни гостит в Баку. Яна является послом чемпионата мира, который пройдет в столице Азербайджана с 16 по 22 сентября. Находясь в Баку, она посетила Кубок мира, который завершился в минувшее воскресенье. Знаменитая спортсменка поделилась своими впечатлениями от увиденного, рассказала о своих планах как посла и о многом другом.

«Баку всегда проводит гимнастические соревнования на высочайшем уровне, - говорит Яна Батыршина. - Наверное, Баку это делает лучше всех. Потрясающая арена гимнастики, много ковров, всегда все блестяще. Световое решение соревнований очень интересное. Когда гимнастка полностью оказывается в центре внимания, это очень классно смотрится. Что касается спортивной составляющей, то, как показали результаты, сегодня в гимнастике очень высокая конкуренция. Если раньше мы говорили только о России, то сейчас выигрывают и белорусские гимнастки, и израильские. Одним словом, соревнования получились интересными и зрелищными. Я сейчас в предвкушении чемпионата Европы, который пройдет в Азербайджане в мае. Мне очень хочется все посмотреть от начала до конца. Главный тренер сборной Азербайджана Мариана Василева сказала, что на чемпионате Европы будет еще круче. Хотя я не знаю, куда уже круче, поскольку сейчас все было организовано просто нереально (улыбается). А бакинский чемпионат мира будет последним перед Олимпийскими играми. Самый лучший шанс для гимнасток получить олимпийские лицензии. Конкуренция будет невероятная. Я жду этого события с нетерпением». Батыршина сообщила, что почти сразу после чемпионата мира в Баку пройдет турнир в честь нее самой, который до этого проводился только в Москве. «В чем будет заключаться моя задача как посла чемпионата мира? Есть официальная информация от Международной федерации гимнастики о том, что моя главная задача - популяризация гимнастики. На соревнованиях я должна награждать чемпионок. Но, находясь в Баку, видя азербайджанское гостеприимство, всегда очень многое хочется сделать. И это не просто разговоры. Сейчас мы с Марианой Василевой говорили о том, что впереди очень много работы. Это и проморолики, и социальные ролики, посещение детских домов, приглашение детей из детских домов, раздача бесплатных билетов, встречи в клубах гимнастики, мастер-классы, просто общение, а также проведение моего турнира. После завершения чемпионата мира в Баку пройдет турнир по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной, который я провожу уже шесть лет в Москве, а в этом году было решено провести его в Азербайджане.

Важно, что дети, которые приедут на чемпионат мира, смогут здесь остаться и подготовиться в этом прекрасном зале, где тренируются звезды мировой гимнастики, где еще не успел остыть ковер после звездных гимнасток. Маленькие девочки будут на этом ковре выступать и соревноваться за мои призы. Вместе с Марианой мы будем проводить этот турнир в Баку впервые. На турнир в Москве приезжают порядка 400 гимнасток из 10-12 стран. Я очень надеюсь, что в Баку будет не меньше, а может быть, даже и больше участниц. Вполне возможно, будут новые для моего турнира страны: те, кто не смог доехать до Москвы, быть может, доедут до Баку». Говоря о перспективах азербайджанских гимнасток, Яна Батыршина отметила очень сильную групповую команду. Она уверена, что Азербайджан пошел по правильному пути и скоро у нас будут спортсменки, которые способны бороться за высокие места и в личных соревнованиях. «Сейчас произошла обидная ситуация с групповым упражнением, когда лидер и капитан команды Азербайджана получила серьезную травму. В результате на Кубке мира выступал второй состав. Решили поберечь, и правильно сделали, потому что впереди будут более серьезные старты. Групповички в Азербайджане очень сильные, готовы составить конкуренцию.

Что касается личниц, то здесь произошла смена поколений, и пока сложновато пробиться на призовые места. Но юниорки у вас очень сильные, я вижу большую перспективу. Сейчас завершится олимпийский цикл, и придет их время. Сеньорки тоже сильны, но им пока тяжеловато. В Азербайджане сейчас пытаются растить гимнасток с малых лет. Не приглашают иностранную гимнастку и не дают ей гражданство, а с нуля растят своих будущих чемпионок. Это, конечно же, сложнее, но правильнее. И этим ценна сборная Азербайджана по художественной гимнастике. А юниорки уже великолепно выступают и завоевывают медали на крупных соревнованиях. Просто они еще маленькие. Дорастут и всем покажут! (смеется)». В Баку Яна Батыршина посетила и соревнования «Формулы-1». «Я впервые в жизни была на «Формуле». Атмосфера великолепная. Столько людей, и так все здорово организовано. Легко и быстро прошли проверку, сели на свои места, все прекрасно. Люди радостные и добродушные, бульвар великолепный. Скорости запредельные. Это захватывает. Есть разница между тем, чтобы смотреть по ТВ и вживую». Батыршина долгие годы работала на телевидении, в том числе и на канале «Спорт», который позднее был переименован в «Россия 2», а затем поглощен холдингом «Матч». «На «Матч ТВ» меня приглашали, но я не пошла. У меня другие приоритеты в жизни: семья, дети… Да и к тому же в ближайшие полгода я буду заниматься своей миссией посла чемпионата мира. Поэтому сейчас не до телевидения». Вспоминая детские годы, Яна говорит, что ее главным кумиром в гимнастике была болгарская спортсменка Мария Петрова. «Она для меня идеал. До сих пор помню все ее упражнения наизусть. Часто на тренировках вместо того, чтобы делать свои, я делала ее упражнения (улыбается). Я была влюблена в нее в детстве.