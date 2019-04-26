Император Японии отрекся от престола Обновлено 12:50
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола после 30 лет правления, сообщает агентство EFE.
"Император, согласно особому закону, сегодня отрекается от престола", - заявил Абэ на торжественной церемонии в императорском дворце.
Сам 85-летний император Акихито, выступая во дворце перед почти 300 гостями и членами императорской семьи со своим прощальным посланием, выразил благодарность японскому народу.
Таким образом, в Японии завершается эра Хэйсэй - "Установление мира" (девиз правления), которая началась 8 января 1989 года вместе с восхождением на трон Акихито. На смену Хэйсэй 1 мая, вместе с новым императором Нарухито (старшим сыном отрекающегося императора), придет эра "Рэйва" - "Прекрасная гармония".
* * *
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито. Об этом сообщает общественный телеканал NHK.
«Его Величество в соответствии с нормами специального закона сегодня слагает свои полномочия», — говорится в документе, который зачитал генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.
Абэ от имени народа выразил глубокую благодарность императору Акихито и его супруге, императрице Митико. Отмечается, что в «Сосновом зале» императорского дворца запланирована церемония.