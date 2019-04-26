Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола после 30 лет правления, сообщает агентство EFE.

"Император, согласно особому закону, сегодня отрекается от престола", - заявил Абэ на торжественной церемонии в императорском дворце.

Сам 85-летний император Акихито, выступая во дворце перед почти 300 гостями и членами императорской семьи со своим прощальным посланием, выразил благодарность японскому народу.

Таким образом, в Японии завершается эра Хэйсэй - "Установление мира" (девиз правления), которая началась 8 января 1989 года вместе с восхождением на трон Акихито. На смену Хэйсэй 1 мая, вместе с новым императором Нарухито (старшим сыном отрекающегося императора), придет эра "Рэйва" - "Прекрасная гармония".