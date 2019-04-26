Автобусы в Баку возвращаются к прежним маршрутам

С завтрашнего дня автобусы №№ 1, 2, 4, 5, 6, 18, 31, 37, 46, 53, 61, 65, 77, 88, 125, 205, H1 будут работать по прежнему маршруту, что и до проведения Гран-при Азербайджана "Формулы 1", говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства.

В сообщении также отмечается, что будет отменен автобусный маршрут 5A, и пассажиров будет обслуживать автобусный маршрут № 125 от Локбатанского круга до 28 Мая.

Схема движения автобусов 17 маршрутов в Баку была изменена в связи с соревнованиями "Формулы 1", состоявшимися 26-28 апреля.