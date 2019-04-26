Индийские военные обнаружили в Гималаях следы снежного человека?
Альпинистская экспедиционная группа индийской армии заявила, что нашла в горах следы легендарного существа йети.
Существование снежного человека в настоящее время отвергают большинство ученых.
For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) 29 Nisan 2019
Альпинисты сделали фотографии, на которых видны следы размером 32 на 15 дюймов (81 на 38 сантиметров) вблизи базового лагеря Макалу, передает "Ридус".
Учитывая тот факт, что следы очень крупные, военные сделали вывод, что по этим склонам бродил снежный человек.
Ранее снежного человека якобы видели только в Национальном парке Макалу-Барун и то всего лишь один раз, сообщает РИА Новости.
Пользователи соцсетей отнеслись к этой "находке" с недоверием, так как военные показали следы лишь одной стопы мифического существа.