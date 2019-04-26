Индийские военные обнаружили в Гималаях следы снежного человека?

Существование снежного человека в настоящее время отвергают большинство ученых.

Альпинистская экспедиционная группа индийской армии заявила, что нашла в горах следы легендарного существа йети.

Альпинисты сделали фотографии, на которых видны следы размером 32 на 15 дюймов (81 на 38 сантиметров) вблизи базового лагеря Макалу, передает "Ридус".

Учитывая тот факт, что следы очень крупные, военные сделали вывод, что по этим склонам бродил снежный человек.

Ранее снежного человека якобы видели только в Национальном парке Макалу-Барун и то всего лишь один раз, сообщает РИА Новости.

Пользователи соцсетей отнеслись к этой "находке" с недоверием, так как военные показали следы лишь одной стопы мифического существа.