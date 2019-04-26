В Дагестане министра задержали при попытке покинуть страну
Министр экономики и территориального развития Республики Дагестан Осман Хазбулатов задержан на двое суток, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.
Собеседник агентства отметил, что Хазбулатова сняли с самолета в момент, когда он хотел покинуть республику.
По его словам, оперативники проводят обыски в доме министра и по месту работы. По предварительным данным, оперативные мероприятия проводят сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции республики. Возбуждено уголовное дело.