В Стамбуле открылась оборонная выставка IDEF 2019

В Стамбуле в выставочном центре TÜYAP стартовала 14-я Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2019, сообщает агентство Anadolu.

Выставка организована под патронажем президента Турции и при организационной поддержке Министерства национальной обороны республики.

В церемонии открытия выставки приняли участие президент Реджеп Тайип Эрдоган, вице-президент Фуат Октай, министры внутренних дел, национальной обороны, промышленности и технологий, представители иностранных государств.

В этом году образцы современной военной техники на IDEF представляют в целом 1061 компания, в том числе 485 – турецких производителей и 576 - компаний из-за рубежа.

На выставке, которая продлится до 3 мая, будут представлены боевые и тактические бронетранспортеры, наземные беспилотные транспортные средства, управляемые ракеты, военные симуляторы, оборудование для уничтожения взрывчатых материалов и другие новейшие разработки в сфере ВПК.