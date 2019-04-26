Синоптики о погоде на завтра
В первый день мая в Азербайджане ожидается теплая погода без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Так, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер умеренный, южный.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 12-15, днем 19-24 градуса тепла, в Баку ночью 13-15, днем 21-23 градуса тепла.
Атмосферное давление - 760 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 60-65%, днем 45-50%.
В регионах Азербайджана также в основном без осадков, однако вечером в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди. Ожидаются грозы, в горах есть вероятность выпадения града. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.
Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 24-29 градусов тепла, в горах до семи тепла, днем 14-19 градусов тепла.