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Он с честью продолжает путь прадедушек, которые получили образование в Швейцарии и Бельгии. В 13 лет, экстерном окончив школу, стал студентом лечебно-профилактического факультета Азербайджанского медицинского университета, в 19 лет - самым юным офтальмологом в мире, специалистом по глазным болезням. В 23 года защитив кандидатскую, а в 34 - докторскую диссертации, стал самым молодым врачом-офтальмологом в Азербайджане, получившим ученую степень доктора медицинских наук.

Все эти перечисленные достижения принадлежат самому молодому азербайджанскому витреоретинальному-офтальмо-хирургу, специалисту по хирургии и болезням глазного дна, доктору медицинских наук Туралу Гальбинуру. «...Стал победителем Государственной программы...» Турал Гальбинур: «В 2002-2005 годах в Стамбуле в клинике глазных болезней SSK Vakıf Gureba (Университет Безм-и Алем) я обучался по специальности «офтальмология». В 2006-2008 годах продолжил учебу в Израиле, в городе Ирусалиме, в одном из самых ведущих медицинских университетов мира – Университете Хадасса-Хебрев. Здесь на кафедре офтальмологии я получил образование клинического fellowship по специальности «витреоретинальные болезни и хирургия».

Одна из близких моему сердцу стран – это Израиль. Я прожил там три года. В чем особенность этой страны? На свете бывают такие города, у которых есть душа. Иерусалим - один из них. В 2009 году я стал победителем Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом. В 2009-2010 годах учился в Канаде, в одном из ведущих вузов мира – Торонтском университете. Здесь на кафедре офтальмологии я получил образование клинического fellowship по витреоретинальной хирургии. В те же годы работал там по специальности. Канада - очень интересная страна. Здесь живут иммигранты со всех стран мира. Она даже более либеральна, чем соседние США, жизненный уровень здесь высок. Интересно то, что люди разных национальностей и вероисповеданий здесь живут в дружбе и согласии. Мне казалось, что все хорошие люди собрались здесь в больнице, где я работал. Бывало такое, что идешь куда-то и не знаешь точного адреса, люди подходят, спрашивают, пытаются тебе помочь. Очень гостеприимны и отзывчивы».

«...Одна из причин слепоты, связанная с возрастом, - дегенерация макулы...» Турал Гальбинур: «В журнале British Journal Ophthalmology была опубликована моя научная статья, которая вызвала интерес среди офтальмологов мира. Статья была посвящена проблеме лечения больных с дегенерацией макулы, связанной с возрастом и приводящей к слепоте. Именно эта публикация среди сотен исследований была отмечена на конгрессе Американской офтальмологической академии в Сан-Франциско как первое оригинальное произведение». В Азербайджане его имя произносится как имя самого сведущего специалиста по болезням глазного дна. Турал Гальбинур: «В 2005 году я защитил кандидатскую диссертацию. Тема моей кандидатской диссертации «Новейший метод комплексного лечения больных неоваскульярной глаукомой». В 2016 году получил ученную степень доктора медицинских наук. Тема диссертации была посвящена системе новых подходов профилактики наследственной дистрофии сетчатки.

Являясь членом ведущих офтальмологических обществ, постоянно преумножаю знания. Также являюсь организатором офтальмологических конференций в Азербайджане. По сегодняшний день я периодически принимаю участие во многих конференциях и тренингах, проводимых в США, Швейцарии, Великобритании и других странах. Благодаря приобретенному научному опыту мне удается с успехом справляться с тяжелыми и уникальными операциями». «Зрачок глаза" - та же самая ретина...» Турал Гальбинур: «Ретина - продолжение мозга. Операции на ретине, в отличие от других операций, может длиться 2-3 часа. Чтобы грамотно провести ее, врач должен быть профессионалом, долгие годы учиться и набирать опыт. Я 15 лет учился медицине, пять лет из них изучал витреоретинальные болезни. Представьте, как трудно человеку с серьезными глазными заболеваниями. Стараешься, чего бы это ни стоило, вернуть ему зрение. Восстановленное зрение – это возвращение к полноценной жизни. Это радость не только пациента, но и его близких. Что может быть для врача дороже?

Зеница глаза - это пустота. Если будет травмирован центр глаза, может быть, это не приведет к серьезному осложнению, но если произойдёт отслоение сетчатки - это может привести к слепоте. С этой точки зрения, «зрачок глаза» та же самая ретина». «...Наша профессия привязана к любви» Турал Гальбинур: «Когда пациенту возвращается зрение - мы радуемся больше него. Ничего не может заменить это чувство! Больного приводят к нам близкие, держа его за руки. По возвращении зрения картина меняется. Больной сам, без чьей-либо помощи приходит к нам на контрольное обследование. Всякий раз чувство гордости за свою профессию овладевает мной. Эта профессия привязана к любви.