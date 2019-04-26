Эрдоган: Без Турции программа F-35 обречена на провал

Программа по созданию американских истребителей F-35 будет обречена на провал, если из нее исключат Турцию, сказал, выступая на открывшейся сегодня в Стамбуле выставке оборонной промышленности IDEF-2019, президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

По мнению Эрдогана, "в вопросе с истребителями F-35" к Турции относятся несправедливо: "Если Турцию исключат из программы, то эта программа обречена на провал".

Эрдоган подчеркнул, что Турция на протяжении всей истории оставалась верна своим обязательствам: «Именно поэтому, когда Турция столкнулась с угрозой обстрелов приграничных населенных пунктов со стороны террористов, первые, к кому обратилась Анкара за приобретением систем ПВО, были союзники по НАТО. К сожалению, они оставили наши обращения без ответа».