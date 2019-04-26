Эрдоган: Без Турции программа F-35 обречена на провал
Программа по созданию американских истребителей F-35 будет обречена на провал, если из нее исключат Турцию, сказал, выступая на открывшейся сегодня в Стамбуле выставке оборонной промышленности IDEF-2019, президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.
По мнению Эрдогана, "в вопросе с истребителями F-35" к Турции относятся несправедливо: "Если Турцию исключат из программы, то эта программа обречена на провал".
Эрдоган подчеркнул, что Турция на протяжении всей истории оставалась верна своим обязательствам: «Именно поэтому, когда Турция столкнулась с угрозой обстрелов приграничных населенных пунктов со стороны террористов, первые, к кому обратилась Анкара за приобретением систем ПВО, были союзники по НАТО. К сожалению, они оставили наши обращения без ответа».
Глава турецкого государства отметил, Турция не склонялась и не склонится перед давлением, в том числе в политической, дипломатической и экономической сферах. Это касается также оборонной сферы, указал президент.
Эрдоган подчеркнул, что Анкара полна решимости и далее наращивать потенциал отечественного оборонпрома, с тем чтобы обеспечить как собственные нужды, так и потребности дружественных государств.