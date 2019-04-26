Российские военные корабли подошли к границам Латвии

Три корабля военно-морского флота (ВМФ) России вошли в эксклюзивную экономическую зону Латвии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство BNS.

Национальные вооруженные силы Латвии сообщили агентству, что в 12 морских милях от границы республики замечены фрегат «Бойкий», корвет «Пассат» и десантный корабль «Минск». Корабли входят в состав ВМФ Российской Федерации. Участок вод, в котором они находятся, является эксклюзивной экономической зоной Латвии.

Министерство обороны Латвии отмечает, что за последние четыре года российские самолеты и суда пересекали границу Латвии около тысячи раз.