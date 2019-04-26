В Гамбурге автомобиль протаранил торговый центр: есть раненые
В результате инцидента с автомобилем, который въехал в здание торгового центра в Гамбурге, ранены несколько человек, одна продавщица госпитализирована, посетителям оказывается психологическая помощь, сообщает газета Hamburger Morgenpost.
Инцидент произошел в филиале Galeria Kaufhof в районе Попенбюттель. Автомобиль выезжал с территории стоянки, неожиданно он въехал в галерею, разбив стеклянную стену.
По информации спасателей, автомобиль остановился внутри здания, застряв передними колесами в ленте эскалатора. Причины поведения водителя пока неизвестны.