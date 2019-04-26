Министр образования пошел к родственникам жертв теракта
Прошло десять лет со дня теракта в Азербайджанском государственном нефтяном и промышленном университете.
В связи с этой трагической датой, университет посетил министр образования Джейхун Байрамов, который встретился с родственниками жертв теракта.
Джейхун Байрамов выразил соболезнования членам семей погибших. Министр также отметил, что эта трагедия еще больше сплотила граждан страны и осудил терроризм во всех его проявлениях.
30 апреля 2009 года террорист - гражданин Грузии Фарда Гадиров вошел в здание второго корпуса АГНА в Баку, расположенное по улица Дилаяры Алиевой, 227, и начал стрелять из пистолета «Макаров» во всех, кто попадался ему на пути. В результате теракта погибли 12 человек, 13 получили ранения различной степени тяжести. Стрелявший покончил с собой.