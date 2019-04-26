Baku Medical Plaza о состоянии Лятафет Ширалиевой

Спустя примерно 10 дней, Лятафет Ширалиева позвонила своему врачу и пожаловалась на боли в области живота. Врач сказал, чтобы она пришла в клинику.

12 марта в Baku Medical Plaza Лятафет Ширалиевой была проведена операция кесарево сечение. После операции Лятафет Ширалиева вместе с ребенком в у довлетворительном состоянии была выписана домой. Об этом говорится в заявлении Baku Medical Plaza, поступившем в редакцию haqqin.az .

По словам пациентки, она посчитала такие боли естественными после кесарева сечения и начала самостоятельно принимать обезболивающие. После обращения Лятафет Ширалиевой в клинику, ей посоветовали пройти обследование посредством МРТ, чтобы установить точную причину боли.

Стоит отметить, что МРТ-обследование в Baku Medical Plaza проводится на основе предварительной записи или же в порядке живой очереди. Однако пациентка отказалась дожидаться своей очереди и, отказавшись от обследования, покинула клинику.

Когда спустя три дня она снова позвонила врачу и сообщила о наличии высокой температуры, то он сказал, что она должна немедленно явиться в клинику и пройти обследование.

3 апреля Лятафет Ширалиева вновь пришла в клинику и при обследовании компьютерной томографией у нее был выявлен разрыв аппендикса, распространение инфекции на органы и сепсис. Она была немедленно размещена в отделении реанимации.

Оперативной хирургической операцией у нее были очищены абсцессы и установлен дренаж. Из-за того, что в результате инфекции в ее кишечнике начался процесс гниения, 8 апреля она была повторно прооперирована, в ходе операции было обеспечено выделение содержимого кишечника и удалена стома. Несмотря критическое состояние Л.Ширалиевой, госпитализированной в реанимационное отделение с диагнозом перитонит, септический шок, острая дыхательная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром легких, после перенесенного хирургического вмешательства состояние ее органов восстановлено.

Однако из-за ослабления иммунной системы больной в настоящее время продолжается лечение согласно медицинским протоколам, направленное на улучшение иммунной системы и нормализации показателей крови, ей вводится иммуноглобулин. Для того чтобы изменить состояние больной, проводятся консилиумы с участием врачей нашей клиники и других специалистов страны в этой сфере. Хотя ситуация крайне критическая, весь медицинский персонал клиники делает все возможное для улучшения состояния здоровья Л. Ширалиевой.

«В ответ на обвинения, хотим заявить, что несмотря на то, что наша клиника является частным медицинским учреждением, никто не требовал скорейшей оплаты за медицинские услуги, оказанные больной. Родственники пациентки не имеет претензий к клинике ни в финансовом отношении, ни в плане оказанных услуг. Врачи, которые оперировали больную и контролирующие лечение в условиях реанимации, являются специалистами в своей сфере и о какой-либо врачебной ошибке не может быть и речи. Наша клиника готова создать условия для проведения любой проверки»,- говорится в заявлении.