Зеленского официально объявили президентом Украины
ЦИК Украины официально объявил Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.
Его результат составил 73,23 процента. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,45 процента избирателей.
Дату инаугурации Зеленского должна утвердить Верховная Рада. По закону, церемония должна состояться не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования итогов выборов. В данном случае крайний срок ее проведения — 30 мая.