Очередная попытка госпереворота в Венесуэле Обновлено 15:23
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в видеообращении призвал военных к восстанию и свержению президента Николаса Мадуро. Политик заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее финальной фазой операции «Свобода».
Вместе с Гуайдо на видео появился влиятельный оппозиционер Леопольдо Лопес, который ранее был арестован. Он, как передает Associated Press, заявил, что военнослужащие освободили его из-под стражи. Лопес призвал венесуэльцев к мирным акциям протеста против Мадуро.
В Минобороны Венесуэлы между тем заявили, что военные по всей стране рапортуют о спокойной обстановке в казармах и на базах, сообщает Reuters.
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Венесуэльские власти предпринимают шаги по подавлению попытки военного переворота, устроенного небольшой группой военнослужащих, связанных с оппозицией.
Об этом в Twitter сообщил министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес.
Informamos al pueblo de Venezuela que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el Distribuidor Altamira para promover un Golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República... 1/2— Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 30 Nisan 2019