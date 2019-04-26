Expressbank завершил первый квартал c прибылью

Уделяющий особое внимание в своей деятельности принципам прозрачности в клиентском обслуживании один из ведущих банков Азербайджана - ОАО Expressbank рассказал о своей работе за первый квартал 2019 года.

Cогласно отчету банка, в деятельности ОАО наблюдается увеличение чистой прибыли и укрепление показателей финансовой устойчивости. На резервный фонд перечислено 229 тысяч манатов, чистая прибыль банка в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 78%, составив 1 млн 336 тысяч манатов. Годовая доходность капитала в первом квартале составила 4,4 %.

С начала 2019 года кредитный портфель банка по сравнению с первым кварталом прошлого года вырос на 27%, составив 240 млн 830 тысяч манатов, а благодаря эффективному управлению рисками проблемная часть портфеля снизилась с 2,6% до 1,87%.

Увеличение показателей финансовой стабильности демонстрирует рост доверия населения банку, который ориентирован на поддержание высокого уровня клиентского обслуживания и установление партнерских доверительных отношений с каждым клиентом. Подтверждением этого роста доверия является увеличение суммы вкладов физических лиц, которая по сравнению с первым кварталом 2018 года увеличилась на 15%, составив 99 миллионов 658 тысяч манатов.

В первом квартале текущего года процентные доходы банка составили 9 миллионов 318 тысяч манатов, процентные расходы - 2 миллиона 470 тысяч манатов.

Подробную информацию об отчете можно получить по ссылке на официальном сайте банка: 2019 год I квартал

Отметим, что Expressbank, предлагающий широкий спектр финансовых услуг и продуктов в направлении как розничной, так и корпоративной сфер, представлен сетью из 15 филиалов, расположенных по всей стране.

Более подробную информацию об услугах банка клиенты могут получить по номеру 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az, а также страницах банка в социальных сетях.