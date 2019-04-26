Беларусь полностью приостановила прием нефти из России

Отмечается, что белорусская и российская стороны сегодня продолжили переговоры в Москве по ситуации с загрязнением "черного золота".

Беларусь полностью остановила прием нефти из России, транзит планируется восстановить 2 мая после вытеснения некачественной нефти, сказал журналистам первый заместитель гендиректора, главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, пишут белорусские СМИ.

Транспортировку планируется возобновить после вытеснения некачественного сырья с российского участка "Дружбы", ориентировочно, это произойдет 2 мая.

Принятые меры, отметил Вериго, позволят восстановить работу только одной нитки трубопровода "Дружба". Второй трубопровод на неопределенное время останется закрытым, станет своего рода хранилищем для некондиционной нефти.

Согласно предварительной оценке "Гомельтранснефть Дружба", общий объем нефти, не соответствующей параметрам качества, в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши составил примерно пять миллионов тонн.