Отметим, что ряд СМИ выступил с утверждениями о том, что на предыдущей должности Гаджибала Абуталыбов оформил ряд зданий государственного значения на своих родственников, а также незаконно присвоил имущество предпринимателей.

«На прошлой неделе ряд СМИ (xeberman.com, dia.az и др.) распространил ложную информацию обо мне. Хочу заявить, что все написанное не соответствует действительности и является клеветой». Об этом говорится в специальном заявлении вице-премьера Азербайджана, доктора наук, профессора Гаджибалы Абуталыбова, поступившем в редакцию haqqin.az.

«Документы, которые приводятся в этих статьях опровергают друг друга. Эту ложную информацию распространяет Видади Алиев, осужденный по обвинению в присвоении госимущества и уклонении от налогов. Это в телефонном разговоре подтвердил и главный редактор сайта xeberman.com Полад Асланов. После того, как соответствующим государственным органам стало известно о незаконно построенных Видади Алиевым объектах, он прибегнул к клевете и шантажу. Информация о руководителях сайтов, опубликовавших клеветнические материалы, в официальной форме направлены в Генпрокуратуру, ИВ города Баку, а также в Госкомитет по архитектуре и градостроительству. Распространенная информация о приватизации не имеет никакого отношения ко мне. Я уверен, что Госкомитет по имущественным вопросам не проводит незаконную приватизацию объектов», - говорится в заявлении вице-премьера.

Впервые в истории Азербайджана назначенный на различные должности указами общенационального лидера, президента Гейдара Алиева (все чиновники назначались и назначаются на свои должности лишь распоряжениями), обладатель билета партии «Ени Азербайджан» за номером 2 (обладатель билета за номером 1 – общенациональный лидер), а ныне назначенный на более высокую должность президентом Ильхамом Алиевым, сумевший до сегодняшнего дня сохранить свое достоинство и в надежде всегда быть рядом с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым Гаджибала Абуталыбов должен и будет стократно защищать свое достоинство.

Змея виновата настолько, насколько виноват тот, кто наделил ее ядом.