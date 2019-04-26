ПКК атаковала турецкую базу в Сирии: есть жертвы

На севере Сирии в районе операции «Щит Евфрата» в результате провокации курдских террористов YPG/PKK погиб турецкий военнослужащий, еще трое получили ранения, говорится в сообщении Минобороны Турции.

Части вооруженных сил Турции открыли ответный огонь по объектам боевиков, пишет Anadolu.

Al-Masdar News передает, что курдские террористы провели артобстрел турецкой базы, расположенной к западу от города Азаз. Это привело к жертвам в рядах турецкой армии.

По данным издания, перестрелка продолжается с потерями с обеих сторон.