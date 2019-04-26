Белый дом: Трамп внимательно следит за ситуацией в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп проинформирован о событиях в Венесуэле и внимательно следит за событиями в этой стране, где группа военных выступила против правительства Николаса Мадуро, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президента проинформировали, и мы следим за развитием ситуации", - передает ее слова агентство Reuters.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо опубликовал в Twitter видеоролик, в котором обратился к военным страны с призывом выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" в стране. По его словам, обращение записано с территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.