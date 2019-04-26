Россия и Турция ведут консультации по истребителям пятого поколения

Россия и Турция проводят консультации по истребителям пятого поколения, заявил заместитель гендиректора Рособоронэкспорта Сергей Ладыгин в интервью телеканалу "Звезда" на выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле, передает РИА Новости.

"В этом году на Международной выставке IDEF-2019 Россия представляет более 400 экспонатов - авиационной техники, техники ПВО, техники МВФ, сухопутных войск. Безусловно, основной интерес вызван техникой ПВО, потому что все знают прекрасно резонанс проекта по поставкам систем С-400 с Турцией, который исполняет сейчас Россия. И в ближайшее время будет начато успешное выполнение этого проекта. Кроме этого, мы также готовы осуществлять высокотехнологическое сотрудничество с Турцией в области авиационной техники, вертолетной техники", - сказал Ладыгин.

По его словам, ряд таких российско-турецких переговоров уже начат.

"Такие консультации мы уже ведем, они проходят на различных уровнях, в том числе и на самом высоком. Мы ведем переговоры и по поколению истребителей 4++, и ведем первые пробные консультации по пятому поколению", - сказал Ладыгин, не уточнив, что конкретно обсуждается - поставки или совместная разработка.

Он добавил, что, по его мнению, наличие российского вооружения в Турции ни в коей мере не будет мешать функционированию американских вооружений.